Kapadokya’da kaçak yapı için yıkım kararı

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’nde yer alan Kapadokya’nın benzersiz doğal ve tarihi yapısını korumak için çalışmalarını sürdüren Kapadokya Alan Başkanlığı, izinsiz yapılaşmaya izin vermiyor. Yapılan incelemelerde Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde 360 metrekarelik alana izinsiz yapılan kafenin mevzuata aykırı olduğu tespit edildi. Kapadokya Alan Başkanlığı, Kapadokya Alan Komisyonu tarafından alınan 4366 sayılı karar sonrasında kaçak yapının yıkım çalışmalarına başladı.

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, "Kapadokya, insanlığın ortak mirası olan eşsiz bir coğrafyadır. Bu mirası korumak hepimizin sorumluluğu. Alan Başkanlığı olarak bölgenin doğal ve kültürel değerlerini korumak için kaçak yapılaşmaya karşı kararlılıkla mücadele ediyoruz. Amacımız, bölge turizmini sürdürülebilir bir anlayışla geliştirirken, Kapadokya’nın özgün dokusunu gelecek nesillere bozulmadan aktarmak. Yasalara aykırı hiçbir uygulamaya hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır