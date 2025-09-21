HABER

Kapadokya’da Kadıkalesi’nin bir bölümündeki kaya parçaları koptu

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Kapadokya bölgesinde, dün yaşanan peribacasının yıkılmasından sonra bugün de Ürgüp ilçesindeki Kadıkalesi’nin ön kısmında bulunan büyük bir kaya kütlesi koparak düştü. Bölgedeki evler ve otel tahliye edilirken düşme anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kapadokya’da Kadıkalesi’nin bir bölümündeki kaya parçaları koptu

Dün akşam saatlerinde bölgede inceleme yapan Ürgüp Kaymakamı Ömer Coşkun, Kadıkalesi’nde bulunan kaya kütlesinin düşmek üzere olduğunu fark ederek, bölgenin boşaltılması talimatını verdi. Talimat üzerine bölgede bulunan 3 ev ve bir otelde konaklayan toplam 19 kişi tahliye edildi.
Gece saatlerinde büyük bir gürültü ile kopan kaya parçaları çevreye saçıldı. Bölgede bulunan evlere kadar gelen devasa kaya kütleleri hiçbir can ve mal kaybına neden olmadı.
Devasa kaya kütlelerinin düştüğü anlar da çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
Olay sonrası alanda incelemelerde bulunan Ürgüp Kaymakamı Ömer Coşkun, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
"20 Eylül 2025 günü Ürgüp ilçemizin Kadıkalesi mevkiinde yaptığımız incelemelerde ciddi bir risk tespit ettik. Hiç vakit kaybetmeden gerekli talimatları vererek bölgedeki evlerin acilen boşaltılmasını sağladık. Bugün gece saat 01.58’de ana kayadan kopan parçalar ciddi bir yıkıma yol açtı. Ama çok şükür ki, aldığımız hızlı tedbirler sayesinde tek bir vatandaşımızın burnu bile kanamadı. Eğer o evler boşaltılmamış olsaydı, bugün büyük bir felaketle karşı karşıya kalabilirdik. Bu olay bize bir kez daha gösterdi ki, doğal afetlere karşı tedbir almak, riskleri önceden görmek ve hızlı hareket etmek hayat kurtarıyor. Olayın gerçekleştiği anda AFAD, Emniyet ve İtfaiye ekiplerimiz bölgeye sevk edilerek güvenlik sağlandı. Ayrıca riskin devam etmesi nedeniyle ana kayanın hemen yakınında bulunan evlerde yaşayan vatandaşlarımızı ve bir oteldeki misafirlerimizi de güvenli bir şekilde başka otellere yerleştirdik. AFAD İl Müdürlüğü’müz ve Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından hazırlanacak rapor doğrultusunda bundan sonraki süreçteki riskleri değerlendirip tedbirlerimizi ona göre alacağız."

(İHA)

Kapadokya
