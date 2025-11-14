HABER

Kapadokya’nın elektrik panoları sanatla renklendi

Kapadokya’nın doğal güzellikleri ile tarihi dokusuna son yıllarda yeni bir estetik dokunuş ekleniyor.

Kapadokya’nın doğal güzellikleri ile tarihi dokusuna son yıllarda yeni bir estetik dokunuş ekleniyor. Ressam Serap Lokmacı, bölgedeki elektrik panolarını hiperrealist tarzda boyayarak Kapadokya’nın kültürel mirasına modern bir yorum kazandırıyor.

Lokmacı, Kapadokya’ya özgü yöresel desenler ile başkent motiflerinden ilham aldığı çalışmalarını yüksek gerçekçilikle işleyerek elektrik panolarını adeta açık hava galerisine dönüştürüyor. Gerçeğe yakın detaylarıyla dikkat çeken bu panolar, bölgeyi ziyaret eden turistlerin ilgisini toplarken sosyal medyada da yoğun ilgi görüyor.
Kapadokya’ya yerleşmesinin ardından çalışmalarını genişleten sanatçı, kaya otellerle yürüttüğü iş birliklerinde doğal kaya yüzeylerine resimler yaparak bölgenin dokusu ile modern sanatı buluşturuyor. Ayrıca yaşadığı bölgede büyük duvarlara yaptığı mural çalışmalarla sokak estetiğine yeni bir soluk getiriyor.

Sanatının temel amacını "Bölgeye katkı sağlamak ve kültürel dokuyu görünür kılmak" diyen Lokmacı, Kapadokya’nın farklı noktalarında sanatın herkes tarafından görülebileceği alanlar oluşturmaya devam ediyor.

Hiperrealist panolar ve duvar resimleriyle zenginleşen Kapadokya sokakları, hem yerel halk hem de ziyaretçiler için daha canlı, estetik ve ilham veren bir görünüme kavuşuyor.

Kapadokya'nın elektrik panoları sanatla renklendi 4

