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Kapalı ama fişe takılı bilgisayar elektrik harcar mı, ne kadar harcar?

Firdevs Nacar Firdevs Nacar
17.03.2025 15:17
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Kapalı ancak fişe takılı bir bilgisayar bir miktar elektrik harcar. Güç kaynağı ve bazı bileşenler düşük seviyede enerji tüketmeye devam eder. Bu tüketimin genellikle kaç watt seviyesinde olduğu merak edilir. Bu noktada modern masaüstü bilgisayarlar da dahil olmak üzere fişe takılı bir bilgisayarın ne kadarlık bir güç tüketimi yapacağı, güç tüketeceği açıklanır. Peki, kapalı ama fişe takılı bilgisayar elektrik harcar mı, ne kadar harcar?

Kapalı ama fişe takılı bilgisayar elektrik harcar mı, ne kadar harcar?

Bilgisayar tamamen kapalı olsa bile fişe takılı kaldığında enerji tüketmeye devam eder. Güç kaynağı ve bekleme modunda çalışan bazı bileşenler, elektrik akımı üzerinden düşük seviyede geçiş yapar. Özellikle modern bilgisayarların adaptörleri ve anakart devreleri birkaç watt enerji çekebilir.

Kapalı ama fişe takılı bilgisayar elektrik harcar mı?

Kapalı olmasına rağmen fişe takılı bir bilgisayar tamamen enerji tüketmeyi durdurmaz. Güç kaynağı ve anakart üzerindeki bazı bileşenler ile özellikle bekleme modunda çalışan devreler düşük seviyede de olsa elektrik çekmeye devam eder. Bu tüketim genelde fark edilmeyecek kadar azdır. Ancak bunların uzun süre fişe takılı kalması durumunda küçük de olsa bir maliyet artışı yaratabilir. Özellikle çok sayıda cihazın aynı şekilde bağlı kalması toplamda daha belirgin bir enerji harcamasına yol açabilir.

Kapalı ama fişe takılı bilgisayar ne kadar elektrik harcar?

Kapalı olup fişe takılı bir bilgisayar genelde çok az elektrik harcar. Çoğu masaüstü bilgisayar bekleme modunda 1-5 watt arasında enerji tüketirken dizüstü bilgisayarların adaptörleri ise 0,5-2 watt arasında güç çekebilir.

Bu tüketim sürekli fişe takılı kaldığında yılda birkaç kilovat saatlik bir enerji harcamasına yol açabilir, ancak bu miktar oldukça düşüktür ve elektrik faturasında küçük bir artışa neden olur. Tüketimin önüne geçmek için cihazı tamamen kapatmak ya da prizden çekmek iyi bir çözüm olabilir.

Kapalı ama fişe takılı bilgisayarın elektrik tüketimi ne kadardır?

Kapalı durumda fişe takılı bir bilgisayar, ortalama 1 ile 5 watt arasında elektrik tüketir. Bu, bilgisayarın güç kaynağı ve bazı bileşenlerinin düşük seviyede çalışmaya devam etmesinden kaynaklanır. Yıllık olarak bu tüketim birkaç kilovat saatlik enerjiye ulaşır ve faturada küçük bir artışa neden olur.

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Anahtar Kelimeler:
bilgisayar elektrik tasarruf
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