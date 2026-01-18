Kapalı dükkandan çıkan dumanı fark etti, sanayi çarşısını kurtardı

Olay, eski sanayi sitesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, pazar günü sebebiyle kapalı olan sanayi çarşısı içerisinden geçen bir kişi kapalı olan klima ve çay ocağı dükkanının içinden siyah dumanların yükseldiğini fark etti. Kapıların kapalı olduğunu fark eden vatandaş durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye kısa süre içerisinde ulaşan ekipler dükkanın kapılarını kontrollü bir şekilde açarak işletmeye girdi. Kapıların açılması ile gökyüzüne simsiyah dumanlar yükselirken, zamanında müdahale ile işletme yangından kurtarıldı. Vatandaşın dikkati sayesinde yangın hem kısa sürede söndürüldü hem de diğer sanayi dükkanları yangından kurtuldu.

Kaynak: İHA