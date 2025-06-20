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Kapalıçarşı'da dev operasyon! 7 milyarlık vurgun çarkı ortaya çıkarıldı: Çok sayıda gözaltı var...

İstanbul’da dev dolandırıcı operasyonu! Kapalıçarşı'dan yurt dışına uzanan 7 milyarlık vurgun çarkı ortaya çıkarıldı. Yatırım dolandırıcılığı ve sanal kumar yöntemiyle çok sayıda kişiyi mağdur eden şebekeye yönelik operasyon başlatıldı. Şebekenin, suçtan elde ettikleri geliri, Kapalıçarşı'daki döviz büroları üzerinden Türkiye dışına çıkardığı belirlendi. İşte detaylar…

Kapalıçarşı'da dev operasyon! 7 milyarlık vurgun çarkı ortaya çıkarıldı: Çok sayıda gözaltı var...

İstanbul merkezli 13 ilde yapılan operasyonlarda 102 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yatırım dolandırıcılığı ve sanal kumar yöntemiyle çok sayıda kişiyi ağlarına düşürüp mağdur eden şebekeye yönelik operasyon başlattı.

PARALARI KAPALIÇARŞI'DAN TÜRKİYE DIŞINA ÇIKARDILAR

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yapılan çalışma neticesinde şebekenin muhasebeciliğini yapan şüphelilerin, suçtan elde edilen parayı kripto varlıklara çevirdiği belirlendi.

Şebekenin muhasebecilerinin değeri yaklaşık 7 milyar lirayı bulan parayı, Kapalıçarşı'daki döviz istasyonları aracılığıyla Türkiye dışına çıkardığı tespit edildi.

67 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında şu ana kadar 67 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden beşinin yurt dışında, üçünün ise cezaevinde olduğu belirlendi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 27 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

MİLYONLARCA LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında, şüphelilere ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, 22 araca, 17 motosiklete ve değeri 150 milyon lirayı bulan dokuz taşınmaza da el konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kapalıçarşı haberler dolandırıcı
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