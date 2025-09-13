HABER

Kapalıçarşı'da dikkat çeken görüntü: Özel harekat polisleri böyle bekledi

Tarihi dokusu ve yoğun ziyaretçi sayısıyla dikkat çeken Bursa Kapalıçarşı'da güvenlik artık özel harekat polislerine emanet. Tam teçhizatlı ekipler, olabilecek suçlara karşı çarşı içinde 7 gün 24 saat devriye atıyor.

Günlük 20 ile 30 bin arası ziyaretçiyi ağırlayan Türkiye'nin en yoğun ticaret merkezlerinden biri olan Bursa Kapalıçarşı'nın, dar sokaklarında aniden beliren özel harekat timleri, hem vatandaşların ilgisini çekiyor hem de suçlulara adeta gözdağı veriyor.

KAPALIÇARŞI'DA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Kapalıçarşı da dikkat çeken görüntü: Özel harekat polisleri böyle bekledi 1

Vatandaşlar polislere büyük bir güven duyduklarını söylerken, esnaflar da "Kapalıçarşı'da artık huzur var, bu manzara bize güç veriyor" diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

Kapalıçarşı da dikkat çeken görüntü: Özel harekat polisleri böyle bekledi 2

Çelik yelekli, otomatik silahlı özel harekat timleri Kapalıçarşı'nın giriş çıkışlarında ve kalabalık noktalarda sürekli devriye geziyor.

Kapalıçarşı da dikkat çeken görüntü: Özel harekat polisleri böyle bekledi 3

Güvenliğin en üst seviyeye çıktığı Kapalıçarşı'da, tarihi dokuya eşlik eden özel harekat manzarası ziyaretçilerin ve turistlerin dikkatini çekiyor, cep telefonlarıyla da kaydediliyor.

Kapalıçarşı da dikkat çeken görüntü: Özel harekat polisleri böyle bekledi 4

(İHA)

