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Kapı kırıp 3 koli hap kaçıran şüphelilerden 1’i yakalandı, 53 bin 941 hap ele geçirildi

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde bir apartman dairesine düzenlenen operasyonda 53 bin 941 adet sentetik ecza ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kapı kırıp 3 koli hap kaçıran şüphelilerden 1’i yakalandı, 53 bin 941 hap ele geçirildi

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde bir apartman dairesine düzenlenen operasyonda 53 bin 941 adet sentetik ecza ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Kaçan 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Gülersoy Sokak’ta bulunan bir apartmanın 10 numaralı dairesinde kapıda zorlama olduğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. İvedilikle adrese intikal eden ekipler, dairede yaptıkları aramada 53 bin 941 adet sentetik ecza ele geçirdi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, olay yerinden kaçtığı belirlenen 2 şüpheli şahsın yakalanması amacıyla geniş çaplı çalışma başlattı.

Kapı kırıp 3 koli hap kaçıran şüphelilerden 1’i yakalandı, 53 bin 941 hap ele geçirildi 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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