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Kapıkule'de otobüsteki yüzlerce kilo esrarı Turbo buldu

Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan otobüste, narkotik köpeği 'Turbo' ile yapılan aramada 233 kilo 988 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Kapıkule'de otobüsteki yüzlerce kilo esrarı Turbo buldu

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen yolcu otobüsünde araç altı gözetim sistemi üzerinden yaptığı kontrolde şüpheli görüntü tespit edilmesi üzerine X-ray taramasına sevk etti. Şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine narkotik köpeği Turbo ile yapılan aramada, otobüsün çamurluk ve motor kısmına gizlenmiş 200 vakumlu paket içerisinde 233 kilo 988 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan otobüs şoförü işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
narkotik
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