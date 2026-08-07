Kapıkule yolunda otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, B.T. yönetimindeki otomobil ile F.D. idaresindeki tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde maddi hasar meydana gelirken, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü ambulansla Edirne Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, trafik kontrollü olarak sağlandı.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır