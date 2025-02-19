Kar Ankara'yı da esir aldı! Trafik kilitlendi, vatandaşlar yollarda kaldı: 'Gram ilerleme yok'

Ankara'da etkili olan kar yağışı ile birlikte şehrin farklı noktaları kilitlendi. Etkili olan kar yağışı nedeniyle şehir beyaza bürünürken, trafikte aksamalar yaşandı.

Sosyal medyadan peş peşe paylaşım yapan vatandaşlar isyan etti. Ankara Trafik Radar'ın X hesabından, "Çevreyolu Yaşamkent Eryaman yönünde yol kapalı yaklaşık 45 dakikadır araçlar mahsur kaldı." paylaşımı geldi.

"1.5 SAATTİR GRAM İLERLEME YOK"

Bir vatandaşta, "1.5 saatir çevre yolundayım gram ilerleme yok kaldık yolda" ifadelerini kullandı.

Yaz lastiğiyle yola çıkan araç sürücüleri de diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Pek çok araç yolda kayarak kazaya sebep oldu.

Çevreyolu yolu Yaşamkent Elvankent arası tır dorsesinin kaymasıyla trafik felç oldu.