Kar çorabı nedir, nasıl takılır? Kar çorabı mı zincir mi, kar çorabı zincir yerine geçer mi?

Kış aylarının zorlu hava koşullarında araç sürmek bazen en usta sürücüleri bile zorlayabilir. Bu yüzden araçların rutin bakımlarını yaptırmak ve trafik kuralları dahilinde olan bazı periyodik düzenlemeleri takip etmek son derece önemlidir. Alınan tüm önlemler sonucunda insanların can ve mal kayıplarının önüne geçmek hedeflenmiştir.

Kar çorabı nedir?

Kar çorabı özellikle kış aylarındaki yağmur yağışı, kar yağışı, yollardaki buzlanmalar gibi olumsuz durumlara karşı araçları koruyan akşamlardan biridir. Araçların kaymamaları, olası trafik kazalarının önlenmesi gibi durumlar için mutlaka kullanılması gereken kar çorabı aracın ve içindekilerin güvenliğini sağlar.

Kış aylarında ve kötü hava koşullarında mutlaka kullanılması gereken kar çorabı arabaların yollarda kolaylıkla ve sorunsuz bir şekilde ilerlemelerini sağlar. Otomobillere takılan kar çorabı ile araçların performans düzeyi de artar ve kara yolları çok daha güvenli bir hale gelir.

Kar çorabı nasıl takılır?

Araçlar için bir güvenlik önlemi olan kar çorabı lastiklere takılarak kullanılır. Güvenliği arttırmayı sağlayan kar çorapları birden fazla modeli ile her araç için uygun olacak biçimlerde üretilmiştir. Zorlu hava şartlarında sürüş güvenliğini arttıran kar çorabını takmak için şu adımlar uygulanır:

Çorap takılmadan önce güvenli bir alan tespit edilmelidir. Aracın durduğu yerin belirlenebilmesi için dörtlüler yakılır. Eğer yol kenarında bir alan belirlendiyse diğer sürücülerin aracı fark edebilmesi için uyarıcı reflektörler de yerleştirilebilir.

Kar çorapları takılacak olan lastiğin boyutlarına uygun olarak alınmış olmalıdır. Bu sayede montaj süreci daha kolay bir hale gelir.

Çorap lastiğe üst kısımdan başlayarak dikkatle yerleştirilmelidir. Lastiklerin alt kısımlarına da ulaşabilmek için araç güvenli bir biçimde biraz hareket ettirilmelidir. Ayrıca çorap lastiğin tüm yüzeyini kaplamalıdır.

Yerleştirilen çorap kontrol edilmelidir.

Trafiğe ya da yola çıkmadan önce mutlaka test sürüşü yapılmalıdır.

Kar çorabı işe yarıyor mu?

Birçok avantajı bulunan kar çorapları hızlı ve kolay montajı, yol tutuşu sağlaması gibi özelikleri ile son derece faydalı ve gereklidir. Her araç tipine uygun olan kar çorabı modellerinin dayanıklı malzemeden yapılmış olması da çok önemlidir.

Karlı ve buzlu yollarda güvenli sürüş ve emniyet sağlayabilmek için doğru kar çorabının seçilmesi gerekir. Ancak asfalta gelmeden önce kar çoraplarının çıkartılması önerilir. Çünkü bu tür yollarda çorabın kullanım ömrü kısalabilir.

Kar çorabı mı zincir mi? Kar çorabı zincir yerine geçer mi?

Yoğun kar yağışı ve bu yüzden meydana gelen aşırı buzlanma durumlarında lastiklere mutlaka zincir takılması gerekir. Bu gereklilik aynı zamanda bazı durumlarda zorunlu olabilir. Kar çorapları ise zincirlere bir alternatif olarak üretilmiştir.