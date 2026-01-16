HABER

Kar geri geliyor! MGM uyardı: Yağmurla birlikte 5 gün sürecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Geçtiğimiz hafta sonu gelen soğuk hava dalgasının ardından ülkemiz pazar gününden itibaren yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine daha girecek. Uzmanlar, 19, 20 ve 21 Ocak tarihlerinde gece sıcaklıkları iç kesimlerde -10 derece ve daha aşağılara düşeceğinden kuzey, iç ve doğu bölgelerde kuvvetli buzlanma bekliyor. MGM, İstanbul da dahil birçok kentte 5 gün boyunca karla karışık yağmur ve kar yağışı bekliyor.

Ocak ayının sonuna doğru yaklaşılırken soğuk hava ile birlikte kar yağışı yer yer etkisini göstermeye devam ediyor. MGM'ye göre, İstanbul da dahil birçok kentte 5 gün boyunca karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir dışında) Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kar geri geliyor! MGM uyardı: Yağmurla birlikte 5 gün sürecek! 1

Marmara ve kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görülecek yağışların Artvin, Rize, Sinop ve İnebolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Kar geri geliyor! MGM uyardı: Yağmurla birlikte 5 gün sürecek! 2

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Kar geri geliyor! MGM uyardı: Yağmurla birlikte 5 gün sürecek! 3

Rüzgarın, kuzey ve batı kesimlerde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğu, Sinop ve İnebolu çevrelerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, yüksek kesimlerde tipi ile yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

  • Kırklareli 2/8 derece.
  • İstanbul 7/11 derece.
  • Denizli 3/13 derece.
  • İzmir 6/16 derece.
  • Adana 3/14 derece.
  • Ankara 1/6 derece.
  • Samsun 5/8 derece.
  • Erzurum -16/-2 derece.
  • Malatya -4/4 derece.
  • Kars -16/-4 derece
  • Diyarbakır -5/6 derece.
  • Gaziantep -1/10 derece.

Kar geri geliyor! MGM uyardı: Yağmurla birlikte 5 gün sürecek! 4

