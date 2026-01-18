HABER

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede yol açma çalışması

Siirt’in Pervari ilçesinde kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu Geçittepe mevkiinde ekipler yol açma çalışmasına devam ediyor.

Siirt’te etkili olan yoğun kar yağışı, kırsal bölgelerde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Pervari ilçesine bağlı grup köy yolu ile yaklaşık 8 köy ve 4 mezrayı, Van’ın Çatak ilçesine bağlayan güzergahta karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Rakımı yaklaşık 2 bin 100 metre olan grup köy yolunda görev yapan Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, zorlu kış şartlarına rağmen çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, sadece kar temizleme faaliyeti yürütmekle kalmayarak, bölgede bulunan baz istasyonlarında kar nedeniyle meydana gelen arızaların giderilmesi için teknik ekiplere de yol açılmasını sağladı. Pervari Geçittepe mevkiinde yaklaşık 8 saat süren yoğun çalışmaların ardından, hem vatandaşların ulaşımı sağlandı hem de iletişimde yaşanan aksaklıklar giderildi.
Gece geç saatlere kadar devam eden çalışmalar sonucunda, yer yer 2 metreyi bulan kar temizlenerek yol güvenli bir şekilde ulaşıma açıldı.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgede yol açma çalışması 4

Siirt
