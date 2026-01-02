Kar topu atan çocukları yerde tekmeledi! O anlar kameraya yansıdı

Diyarbakır’da kimliği belirsiz kişi, üst geçitten araçlara kar topu attığı öne sürülen 3 çocuğu yumruklayıp, yerde tekmeledi.

DARP ANLARI CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Diyarbakır’da, Şanlıurfa kara yolu üzerindeki bir üst geçitte iddiaya göre, araçlara kar topu atan 3 çocuk, bir kişi tarafından darbedildi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, üst geçitteki çocukların yanına giden kişinin çocukları yumruk atarak yere düşürüp, ardından tekmelediği görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Kaynak: DHA