Kar topu atan çocukları yerde tekmeledi! O anlar kameraya yansıdı

İçerik devam ediyor

Diyarbakır’da kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, üst geçitten araçlara kar topu attıkları iddia edilen 3 çocuğu darbetti. Çocukların yumruklanıp yere düşürüldükten sonra tekmelendiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması büyük tepki topladı.

Diyarbakır’da kimliği belirsiz kişi, üst geçitten araçlara kar topu attığı öne sürülen 3 çocuğu yumruklayıp, yerde tekmeledi.

Kar topu atan çocukları yerde tekmeledi! O anlar kameraya yansıdı

DARP ANLARI CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Diyarbakır’da, Şanlıurfa kara yolu üzerindeki bir üst geçitte iddiaya göre, araçlara kar topu atan 3 çocuk, bir kişi tarafından darbedildi.

Kar topu atan çocukları yerde tekmeledi! O anlar kameraya yansıdı

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, üst geçitteki çocukların yanına giden kişinin çocukları yumruk atarak yere düşürüp, ardından tekmelediği görüldü.

Kar topu atan çocukları yerde tekmeledi! O anlar kameraya yansıdı

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

