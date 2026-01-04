HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kar ve yağmur yağışı Tuz Gölü’nü umutlandırdı

Aksaray’da yağmur ve kar yağışının ardından Tuz Gölü de kısmen beyaza bürünürken, yağışlar kuraklıkla mücadele eden göle umut oldu.

Kar ve yağmur yağışı Tuz Gölü’nü umutlandırdı

Türkiye’nin en kurak illeri arasında yer alan Aksaray’ın da sınırlarında bulunan ve kuraklık nedeniyle her geçen yıl suyu çekilerek küçülen Tuz Gölü’nde yağmur ve kar yağışları umutlandırdı. Geçtiğimiz günlerde Aksaray’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Tuz Gölü de kısmen beyaza büründü. Yağan kar ve gölde oluşan beyaz örtü kuraklığa karşı bir nebze de olsa sevindirdi.
Aksaray’ın Eskil ilçe sınırlarında bulunan Tuz Gölü’nün yağışlarla birlikte umutlandırdığını belirten ilçe belediye başkanı Mustafa Zavlak, "2025 yılı kuraklık yaşadık. Tarım ve hayvancılıkla geçinen ilçemizin en büyük sorunlarından bir tanesi tabii ki yer altı sularımızın bitmesi. Çok şükür 2026 yılı rahmet ve bereketiyle geldi. Gerçekten Tuz Gölü’müz kurak bir dönüm yaşıyordu. Kuraklık sebebiyle flamingo ölümleri gerçekleşiyordu. Erken göç ve kuluçkalama sorunları yaşanıyordu. Tarım ve hayvancılıkta gerçekten yeraltı sularımızın bitmesi ciddi anlamda ürün rekolte düşüşüne neden oldu. Rabbim rahmetiyle getirdi 2026 yılını. Çok şükür ki hem yer altı sularımızın beslenmesi hem de tabiatımızın korunması açısından çok güzel bir kar yağışı oldu" dedi.

Kar ve yağmur yağışı Tuz Gölü’nü umutlandırdı 1

Kar ve yağmur yağışı Tuz Gölü’nü umutlandırdı 2

Kar ve yağmur yağışı Tuz Gölü’nü umutlandırdı 3

Kar ve yağmur yağışı Tuz Gölü’nü umutlandırdı 4

Kar ve yağmur yağışı Tuz Gölü’nü umutlandırdı 5

Kar ve yağmur yağışı Tuz Gölü’nü umutlandırdı 6Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aşkale’de trafik kazasıAşkale’de trafik kazası
Bozcaada açıklarında boş ham petrol tankeri karaya oturduBozcaada açıklarında boş ham petrol tankeri karaya oturdu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Aksaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Dünya Venezuela'yı konuşurken Trump yeni hedefi açık açık söyledi!

Dünya Venezuela'yı konuşurken Trump yeni hedefi açık açık söyledi!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Milli futbolcu ile aşk! Fotoğraftaki detay ele verdi

Milli futbolcu ile aşk! Fotoğraftaki detay ele verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.