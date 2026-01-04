Kar ve yağmur yağışı Tuz Gölü’nü umutlandırdı

Türkiye’nin en kurak illeri arasında yer alan Aksaray’ın da sınırlarında bulunan ve kuraklık nedeniyle her geçen yıl suyu çekilerek küçülen Tuz Gölü’nde yağmur ve kar yağışları umutlandırdı. Geçtiğimiz günlerde Aksaray’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Tuz Gölü de kısmen beyaza büründü. Yağan kar ve gölde oluşan beyaz örtü kuraklığa karşı bir nebze de olsa sevindirdi.

Aksaray’ın Eskil ilçe sınırlarında bulunan Tuz Gölü’nün yağışlarla birlikte umutlandırdığını belirten ilçe belediye başkanı Mustafa Zavlak, "2025 yılı kuraklık yaşadık. Tarım ve hayvancılıkla geçinen ilçemizin en büyük sorunlarından bir tanesi tabii ki yer altı sularımızın bitmesi. Çok şükür 2026 yılı rahmet ve bereketiyle geldi. Gerçekten Tuz Gölü’müz kurak bir dönüm yaşıyordu. Kuraklık sebebiyle flamingo ölümleri gerçekleşiyordu. Erken göç ve kuluçkalama sorunları yaşanıyordu. Tarım ve hayvancılıkta gerçekten yeraltı sularımızın bitmesi ciddi anlamda ürün rekolte düşüşüne neden oldu. Rabbim rahmetiyle getirdi 2026 yılını. Çok şükür ki hem yer altı sularımızın beslenmesi hem de tabiatımızın korunması açısından çok güzel bir kar yağışı oldu" dedi.

