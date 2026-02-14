Kar ve yağmurla karışık yağış bekleniyor

Erzurum ve bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinden itibaren buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

Uzmanlar buzlanma ve don olayı uyarısında bulunarak, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" dediler.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır