Kar yağışı bitti, don geliyor: İstanbul sabah alarmı! Sıcaklıklar artacak mı?

İstanbul yeni haftaya kar sürpriziyle başladı. Yağış gün içinde zayıflarken, dondurucu soğuk ve sabah saatlerinde beklenen buzlanma İstanbullular için risk oluşturmaya devam ediyor. Meteoroloji ve Valilik peş peşe uyarılarda bulunurken, motosikletli kuryeler için trafik yasağı bugün saat 10.00’a kadar uzatıldı. Öte yandan iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların hızla artması bekleniyor. Yağış dün öğle saatlerinde hava sıcaklığının 1-2 derece artmasıyla birlikte karla karışık yağmur ve yağmura döndü.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, yağışın sona ermesiyle birlikte don ve buzlanma tehlikesine dikkat çekerken, sabah işe gitmek için evlerinden çıkanların dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

Sabah saatlerinde çok soğuk bir hava olacağını belirten Çalışkan, "Özellikle yarın sabah İstanbullular daha dikkatli olsunlar. Yarın buzlanma oluşacak." diye konuştu.

KURYELERE VE AĞIR TAŞITLARA YASAK

;İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı nedeniyle dün saat 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

Ağır tonajlı araçlar için alınan yasak saat 16.00'da kalkarken, motosikletli kuryeler ise bugün saat 10.00'a kadar trafiğe çıkamayacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ülke genelinde bugün de dondurucu soğuk etkili olacak. İstanbul'da hava bulutlu yağış zayıf, sıcaklık 6 derece. Ankara parçalı bulutlu öğle 2, gece -5 derece. İzmir az bulutlu 11, Bursa bulutlu 7 derece. Antalya ise az bulutlu 16 derece.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN DON UYARISI

İstanbul Valiliği'nden, bugün için yapılan uyarıda, sabah ilk saatlerde aralıklı yağmurlu, yükseklerin karla karışık yağmurlu geçeceği belirtildi.

En düşük sıcaklığın 3 derece, en yüksek sıcaklığın 7 derece olması bekleniyor. Mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzey yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklarla, il genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık raporuna göre mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların, hafta ortasından itibaren kuzey, iç ve batı bölgelerde artacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE SICAKLIKLAR ARTACAK

Yurt genelinde bir süredir mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarında hissedilir derecede artış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre perşembe gününden itibaren özellikle iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların artışa geçeceği öngörülüyor.

Yapılan değerlendirmelerde salı gününden itibaren Marmara, Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz bölgelerinde sıcaklıkların kademeli olarak artacağı ve mevsim normalleri civarına, yer yer ise üzerine çıkacağı belirtildi.

SICAKLIKLAR TÜRKİYE GENELİNDE ARTACAK

Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde sıcaklıkların 6 ila 10 derece artacağı tahmin ediliyor.

Batı ve iç kesimlerde havanın yumuşaması, doğu bölgelerde kış şartlarının bir süre daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu ve çevresinde yer yer kar yağışlarının devam edeceği, ancak yağışların önceki günlere kıyasla daha zayıf ve aralıklı olacağı belirtiliyor.

Cumartesi gününden itibaren doğu bölgelerde de hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artması ve mevsim normallerine gelmesi bekleniyor.

İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ