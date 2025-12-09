HABER

Kar yağışı için yeni tahmin! Tarih verdiler: "Tepemizde devasa bir soğuk hava deposu oluşuyor"

Türkiye'de kış kendisini iyide iyiye göstermeye başladı. Hafta sonu başlayan sağanak yağışlar, yurdun bazı bölgelerinde etkisini göstermeye devam ediyor. Öte yandan özellikle İstanbul için kar yağışı tahminleri merak konusu olurken, dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Hava Forum'da yapılan değerlendirmede, "Tepemizde devasa bir soğuk hava deposu oluşuyor. Hemen aşağısında biz varız. Kar severler heyecanlanmaya başladı. Aralık ikinci yarısı gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

Melih Kadir Yılmaz

Yılın son ayına girmemizle beraber hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. Özellikle hafta sonu başlayan sağanak yağış, yurdun birçok bölümünde etkili oldu. İstanbul'da cumartesi gecesi başlayan yağışlar aralıklarla devam ediyor.

Öte yandan bazı bölgelerin yüksek bölümlerinde de kar yağışı etkili oldu. Özellikle yılbaşının yaklaşmasıyla beraber, kar yağışı tahminleri de art arda gelmeye başladı.

Yapılan değerlendirmelerde kar yağışı için ocak ve şubat ayları öngörülürken, X'teki (Twitter) Hava Forum adlı sayfadan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

"TEPEMİZDE DEVASA BİR SOĞUK HAVA DEPOSU OLUŞUYOR"

Yapılan değerlendirmede, "Tepemizde devasa bir soğuk hava deposu oluşuyor. Hemen aşağısında biz varız. Kar severler heyecanlanmaya başladı. Aralık ikinci yarısı gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

ATMOSFERİK HAREKETLERE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR

Bahsi geçen soğuk hava dalgasının henüz Türkiye'ye tam olarak inme eğilimde olmadığı ve atmosferik hareketlere göre durumun değişiklik gösterebileceği de belirtildi.

"EN MUHTEMEL DÖNEM OCAK AYI BAŞINDAN ŞUBAT ORTASINA KADARKİ DÖNEM"

İstanbul’da kış hazırlıkları kapsamında Eyüpsultan’daki Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) “Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirildi. Toplantıda uzun vadeli hava tahminlerini paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, kentte beklenen yağış ve sıcaklık trendlerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Cebeci, "Sıcaklıklar aralık ayının son haftasında kış değerlerine inecek. İstanbul’da kar yağışı için en muhtemel dönem ocak ayı başından şubat ortasına kadarki dönem olarak öngörülüyor. Mart ayının ise görece ılıman ve yağışlı geçmesi bekleniyor" dedi.

