  3. Yaşam

Kar yağışı kazaya neden oldu, İnegöl’de cip uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan cipin uçuruma yuvarlandığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kar yağışı kazaya neden oldu, İnegöl’de cip uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı

Kaza, saat 06.00 sıralarında İnegöl’e bağlı kırsal Çayyaka Mahallesi’nin Boğazova bölgesi mevkiinde meydana geldi.
Yolda seyir halinde olan E.B. (33) yönetimindeki cip, kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanan araç ters durdu. Kaza sonucu sürücü ile araçta yolcu konumunda bulunan E. A. (25), R.Ş. (29), O. I. ve T. S. (24) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

