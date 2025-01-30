Kar yağışı lapa lapa olacak ama… İstanbul için uyarı geldi, tarih belli oldu! Hava buz gibi olacak…

Hava durumu haberleri geldikçe kar yağışı beklentileri de yükseldi. Türkiye'de son günlerde görülen ılık hava yerini soğuk ve karlı bir döneme bırakmaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı son değerlendirmelerde İstanbul başta olmak üzere birçok il için kar yağışı uyarısında bulundu. Vatandaşlar, yaklaşık 5-6 gün sürmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava dalgasına karşı şimdiden önlem alınması konusunda uyarıldı.

Yapılan tahminlere göre, hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde 10 dereceye varan düşüşler gösterecek. Marmara Bölgesi, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde etkili kar yağışları bekleniyor. Meteoroloji uzmanları bazı bölgelerde yoğun kar yağışı görülebileceği uyarısında bulunuyor.

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN GELECEK? LAPA LAPA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji uzmanı Bünyamin Sürmeli de beklenen yağışlar hakkında son gelişmeleri paylaştı. Sürmeli kar yağışı beklentileri ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Önümüzdeki birkaç gün kıyı Ege ile Marmara'nın batısına ara ara giriş yapabilecek ara ara ve zayıf yağışlar olabilir. Bunun dışında yurdun büyük kısmında önümüzdeki birkaç gün daha yağış yok.

Yağışlar ne zaman giriş yapıyor? Pazartesi - Salı yani ayın 3’ü 4’ü itibariyle batıdan yağışlar giriş yapmaya başlıyor. Peki bu yağışların ne kadarı kar yağışına dönebilecek? İşte en önemli soru! Yavaş yavaş ayın 3'ü 4'ü itibariyle şöyle kar yağışı yavaş yavaş başlayıp ülke geneline yayılacak. İç bölgeler Karadeniz, İç Doğu Anadolu ayın 4’ü 5'i 6'sı itibariyle o dönemden itibaren başlayacak olan kar yağışların görebilecek. Orta ve Batı bölgelerinde yağışı miktarının çok fazla olmayacak.

İSTANBUL’DA KAR ÖRTÜSÜ HER YERDE OLMAYACAK!

İstanbul da dahil olmak üzere havada kar yağışı ihtimalini modeller yavaş yavaş vermeye başladı ama bu kar, karla karışık yağmur gibi de olacak. Tekrar söylüyorum çok sınırda sıcaklık değerleri o nedenle yüksek ilçelerde bir kar örtüsü görme ihtimalimiz olabilir. Şu parametrelerde, oranlarda bir olasılık dahilinde ama şehir geneli için net bir kar yani kıyısıyla yükseğiyle her yeriyle bir net bir kar yağışından bahsedemeyiz.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR’DE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da önümüzdeki birkaç günlük dönemde daha yağış yok. 3’ü 4’ü itibariyle yağmur şeklinde yağış giriş yapmaya başlıyor ve ardından da sıcaklık düşüyor. Ayın 5'i itibariyle… Başkentte de yağış yok maalesef hava kalitesi düşük İstanbul'da olduğu gibi iç kesimlerde daha da düşük. Önümüzdeki birkaç günlük dönemde bir 5 günlük dönemde daha yağış yok maalesef. İzmir çevrelerinde zayıf yağmur geçişleri modeller gösteriyor ama artık en alt seviyeden gösteriyor. Daha çok parçalı çok bulutlu olacak.”

ORHAN ŞEN DE ‘4-5 ŞUBAT’TA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR’ DEMİŞTİ

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için 4-5 Şubat tarihlerini işaret ederek, "İstanbul'un doğusunda kar gözüküyor. Önümüzdeki 5 Şubat'ta hatta 7 Şubat'ta bir soğuk daha peş peşe gelecek" dedi. Şen, soğuk havanın 11 Şubat'a kadar etkisini sürdüreceğini belirtti.

Kar yağışına hazır mısınız? Sizce bu kez beklenen kar yağışı olacak mı? Evet, kar yağışı olacak hazırlık yapıyorum. Hayır, beklenen kar yağışı yine olmayacak hazırlık yapmıyorum. Kar yağışının etkisini merak ediyorum. Hava durumu tahminlerine güvenmiyorum.

Öte yandan Meteoroloji, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı da uyarıda bulundu. Vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi. Yollarda buzlanma ve don olayı beklenen bölgelerde sürücülerin de aşırı dikkat etmesi gerekiyor.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır