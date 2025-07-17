Karabük'te 1 kişinin öldüğü kazada alkollü sürücü tutuklandı

Kaza, dün gece saatlerinde Karabük- Safranbolu karayolunda meydana geldi. Adnan Menderes Bulvarı Kireçkuyusu mevkisinde Fatih Çalıova (30) yönetimindeki 78 BN 242 plakalı otomobil ile Mehmet Nur Aygün yönetimindeki 74 ABM 801 plakalı otomobil çarpıştı. Olay yerine sağlık, polis, AFAD, itfaiye ekipleri sevk edildi.

KAÇAN SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazada Mehmet Nur Aygün ile aynı otomobilde bulunan D.E. yaralandı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Nur Aygün hayatını kaybetti, D.E. ise tedaviye alındı. Olay yerinden kaçan sürücü Fatih Çalıova da polis tarafından yakalandı. Alkollü olduğu ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan Çalıova emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

(DHA)

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