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Karabük'te feci kaza! 8 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Karabük'te feci kaza! 8 yaralı
Recep Demircan

Kaza, saat 17.30 sıralarında Karabük- Bartın karayolunun İnceçay köyü mevkisinde meydana geldi. K.A. yönetimindeki otomobil, İ.K. yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

8 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüleriyle birlikte 1'i çocuk toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Karabük
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