Karabük'te feci kaza! 8 yaralı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Karabük- Bartın karayolunun İnceçay köyü mevkisinde meydana geldi. K.A. yönetimindeki otomobil, İ.K. yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüleriyle birlikte 1'i çocuk toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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