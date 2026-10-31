HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Karabük’te hafızlık icazet merasimi gerçekleştirildi

Karabük’te hafızlık eğitimini tamamlayan 150 öğrenci için icazet merasimi düzenlendi. Katılımcılar arasında önemli isimler yer aldı.

Karabük’te hafızlık icazet merasimi gerçekleştirildi

Karabük’te hafızlık eğitimlerini tamamlayan 150 öğrenci için icazet merasimi düzenlendi. Program, Karabük İl Müftülüğü tarafından Yenimahalle Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Merasime Karabük Valisi Oktay Çağatay ve Karabük Milletvekili Cem Şahin katıldı. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin de yer aldı. Katılımcılar arasında kurum müdürleri ile vatandaşlar da bulunuyordu.

Karabük’te hafızlık icazet merasimi gerçekleştirildi 1

Saygı duruşu ile İstiklal Marşı’nın okunması programın başlangıcını oluşturdu. Hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler, salondaki yerlerini aldılar. Bunlar arasında 64 erkek ve 86 kız öğrenci vardı. Karabük Valisi Oktay Çağatay, hafızların geleceğimiz için önemli olduğunu vurguladı. Hafızlık, sadece Kur’an-ı Kerim ezberlemek değildir. Aynı zamanda yüce ahlakı hayatımıza taşımaktır.

Karabük’te hafızlık icazet merasimi gerçekleştirildi 2

Karabük Milletvekili Cem Şahin, hafızların Kur'an muhafızı olduğu belirtti. Öğrencilerin ruhlarının da Kur'an ile taçlandığını ifade etti. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, Kur'an ile buluşma ve onu anlamaya çalışmanın önemini anlattı. Ahlaki dindarlığın kaybedildiğine dikkat çekti. Müslümanların şekil olarak değil, ahlaki kuralları uygulama noktasında zayıf olduğunu vurguladı.

Karabük’te hafızlık icazet merasimi gerçekleştirildi 3


Özellikle Peygamber Efendimizin ahlakını sorgulamak gerektiğini belirtti. Kadınların giydiği cübbelerde Türk ve Filistin bayrağı motifleri dikkat çekti. Bu durum, dayanışma mesajı olarak yorumlandı. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Merasimin ardından öğrencilerin icazet belgeleri verildi ve ikramda bulunuldu.

Karabük’te hafızlık icazet merasimi gerçekleştirildi 4

Karabük’te hafızlık icazet merasimi gerçekleştirildi 5

Karabük’te hafızlık icazet merasimi gerçekleştirildi 6

Karabük’te hafızlık icazet merasimi gerçekleştirildi 7

Karabük’te hafızlık icazet merasimi gerçekleştirildi 8

Karabük’te hafızlık icazet merasimi gerçekleştirildi 9

Karabük’te hafızlık icazet merasimi gerçekleştirildi 10

Karabük’te hafızlık icazet merasimi gerçekleştirildi 11

Karabük’te hafızlık icazet merasimi gerçekleştirildi 12

Karabük’te hafızlık icazet merasimi gerçekleştirildi 13

Karabük’te hafızlık icazet merasimi gerçekleştirildi 14

Karabük’te hafızlık icazet merasimi gerçekleştirildi 15

Karabük’te hafızlık icazet merasimi gerçekleştirildi 16

Karabük’te hafızlık icazet merasimi gerçekleştirildi 17
Kaynak: İHA

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kütahya’da üç Kenyalı islamiyet’i kabul ettiKütahya’da üç Kenyalı islamiyet’i kabul etti
Nevzat Aydın'a tehdit soruşturması! Yeni gözaltılar varNevzat Aydın'a tehdit soruşturması! Yeni gözaltılar var

Anahtar Kelimeler:
Karabük hafızlık eğitim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Tüm programlarını iptal etti! Trump'tan savaş açıklaması

Tüm programlarını iptal etti! Trump'tan savaş açıklaması

Polonya polisten Anayasa Mahkemesi'ne baskın! Başkan açığa alındı

Polonya polisten Anayasa Mahkemesi'ne baskın! Başkan açığa alındı

Konya'da Galatasaray fırtınası! Sarı-kırmızılılardan 4 gollü şov

Konya'da Galatasaray fırtınası! Sarı-kırmızılılardan 4 gollü şov

Ünlü şefin restoranına kayyum atandı! Vergi borcu dudak uçuklattı

Ünlü şefin restoranına kayyum atandı! Vergi borcu dudak uçuklattı

81 ilde geçerli olacak! Doğal gazda yeni dönem

81 ilde geçerli olacak! Doğal gazda yeni dönem

Türkler Karadağ'a akın ediyordu! Yarından itibaren vizeli oluyor

Türkler Karadağ'a akın ediyordu! Yarından itibaren vizeli oluyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.