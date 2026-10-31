Karabük’te hafızlık icazet merasimi gerçekleştirildi

Karabük’te hafızlık eğitimlerini tamamlayan 150 öğrenci için icazet merasimi düzenlendi. Program, Karabük İl Müftülüğü tarafından Yenimahalle Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Merasime Karabük Valisi Oktay Çağatay ve Karabük Milletvekili Cem Şahin katıldı. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin de yer aldı. Katılımcılar arasında kurum müdürleri ile vatandaşlar da bulunuyordu.

Saygı duruşu ile İstiklal Marşı’nın okunması programın başlangıcını oluşturdu. Hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler, salondaki yerlerini aldılar. Bunlar arasında 64 erkek ve 86 kız öğrenci vardı. Karabük Valisi Oktay Çağatay, hafızların geleceğimiz için önemli olduğunu vurguladı. Hafızlık, sadece Kur’an-ı Kerim ezberlemek değildir. Aynı zamanda yüce ahlakı hayatımıza taşımaktır.

Karabük Milletvekili Cem Şahin, hafızların Kur'an muhafızı olduğu belirtti. Öğrencilerin ruhlarının da Kur'an ile taçlandığını ifade etti. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, Kur'an ile buluşma ve onu anlamaya çalışmanın önemini anlattı. Ahlaki dindarlığın kaybedildiğine dikkat çekti. Müslümanların şekil olarak değil, ahlaki kuralları uygulama noktasında zayıf olduğunu vurguladı.

Özellikle Peygamber Efendimizin ahlakını sorgulamak gerektiğini belirtti. Kadınların giydiği cübbelerde Türk ve Filistin bayrağı motifleri dikkat çekti. Bu durum, dayanışma mesajı olarak yorumlandı. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Merasimin ardından öğrencilerin icazet belgeleri verildi ve ikramda bulunuldu.



Kaynak: İHA