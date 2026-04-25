Karabük’te iki otomobilin çarpıştığı kaza 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, 24 Nisan’da saat 16.00 sıralarında Soğuksu Mahallesi KYK Kız Öğrenci Yurdu yakınlarında meydana geldi. R.Y. idaresindeki 67 VD 111 plakalı otomobil, Yenice istikametinden Karabük merkeze seyir halindeyken Hacı Arif Bey Sokak’a dönüş yapmak istediği sırada, karşı yönden gelen K.T. yönetimindeki 78 AAS 567 plakalı otomobille çarpıştı.

KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü K.T. ile araçta yolcu olarak bulunan H.A. ve R.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA