Karabük’te jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Karabük’te jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, sentetik ecza hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde düzenlenen operasyonda bir araçta ve 2 şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Yapılan adli aramalarda, 14 paket satışa hazır 8,58 gram metamfetamin maddesi, 0,62 gram esrar maddesi, 160 adet sentetik ecza hap, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 27 bin 600 TL ele geçirildi. Ayrıca 3 adet cep telefonuna da inceleme yapılmak üzere el konuldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.Kaynak: İHABu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Karabük
