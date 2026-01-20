HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Karabük'te kızının erkek arkadaşını yaralayan baba tutuklandı

Karabük’te kızının erkek arkadaşını av tüfeğiyle ayağından vuran baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, baba ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Karabük'te kızının erkek arkadaşını yaralayan baba tutuklandı

Şirinevler Mahallesi Bestekâr Caddesi üzerindeki Yüksel Apartmanı’nda meydana gelen olayda, Murat K. ile kapısına gelen kızının erkek arkadaşı Berk H. (23) arasında çıkan tartışma büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat K., evde bulunan av tüfeğiyle gencin ayaklarına ateş etti.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ, KIZININ ERKEK ARKADAŞINI AV TÜFEĞİYLE VURDU

Ayağından yaralanan Berk H., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

TUTUKLANDI

Olayın ardından polis ekiplerine teslim olan şüpheli Murat K., Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Murat K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

20 Ocak 2026
20 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Apartmanın 2. katı alev alev yandı: 5 kişi dumandan etkilendiApartmanın 2. katı alev alev yandı: 5 kişi dumandan etkilendi
Atlas Çağlayan'ın hastaneye getirildiği görüntüler ortaya çıktı!Atlas Çağlayan'ın hastaneye getirildiği görüntüler ortaya çıktı!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Karabük silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.