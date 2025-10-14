Karabük'te silah operasyonu

İl merkezinde tespit edilen iki adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, 4 adet ruhsatsız tabanca, 678 adet tabanca fişeği ve 5 adet şarjör ele geçirildi. Operasyonda yakalanan iki şüpheli şahıs hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların, suçu oluşmadan önlemeye odaklı şekilde, dikkat ve özveriyle sürdürüleceği vurgulandı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır