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Karabük'te uyuşturucu operasyonu! 2 kişi tutuklandı

Karabük’te düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Karabük'te uyuşturucu operasyonu! 2 kişi tutuklandı

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar ve saha faaliyetleri sonucu 9 Temmuz’da il merkezinde iki ayrı operasyon gerçekleştirildi. İlk operasyonda, durumundan şüphelenilen E.K. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, daralı ağırlığı 5,60 gram AM-2201 (sentetik kannabinoid - bonzai hammaddesi), 0,26 gram bonzai (peçeteye emdirilmiş vaziyette) ile 92,56 gram marihuana ele geçirildi. Aynı gün gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise K.K. isimli şahsın üst aramasında 1,17 gram AM-2201 (sentetik kannabinoid - bonzai hammaddesi), 148 adet sentetik ecza, 10 adet ecstasy ve 6,39 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karabük uyuşturucu
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