Karabük’te uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

24.10.2025 16:44
Edinilen bilgiye göre, il merkezinde jandarma ekiplerince bir araçta ve 3 şahsın üzerinde yapılan aramada 5,88 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.Kaynak: İHABu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır
