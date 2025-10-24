HABER

Karabük’te uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Karabük’te jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde jandarma ekiplerince bir araçta ve 3 şahsın üzerinde yapılan aramada 5,88 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.Kaynak: İHABu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Karabük
