HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Karabük'te yangın... Panik anları kamerada: Alevlerin arasında kalıyordu

Geçtiğimiz günlerde çıkan orman yangınından sonra Karabük'te bugün de yangın çıktı. Öğlen saatlerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilirken şiddetli rüzgar yüzünden yangın yayıldı. 600 personelin görev aldığı söndürme çalışmalarında bir orman işçisi alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar kameralara yansıdı.

Karabük'te yangın... Panik anları kamerada: Alevlerin arasında kalıyordu

Arıcak köyü mevkiindeki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangınına havanın kararması nedeniyle karadan müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına yaklaşık 600 personel destek veriyor.

Karabük te yangın... Panik anları kamerada: Alevlerin arasında kalıyordu 1

EKİPLER ALEVLERİN ARASINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Meşelik mevkiinde yangına müdahale eden orman isçileri ve gönüllülerden oluşan ekip alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

Karabük te yangın... Panik anları kamerada: Alevlerin arasında kalıyordu 2

PANİK ANLARI KAMERADA!

Kurtulanlar arasında bulunan Ulus Orman İşletme Müdürlüğü personeli Gürhan Altınok, jandarmanın, güvenli alana taşımaya çalıştığı sırada arkadaşlarının geride kaldığını zannederek büyük panik yaşadı. O anlar kameraya yansırken, Altınok arkadaşlarını görünce rahat bir nefes aldı.

İşte o anlar:

Karabük te yangın... Panik anları kamerada: Alevlerin arasında kalıyordu 3

Karabük te yangın... Panik anları kamerada: Alevlerin arasında kalıyordu 4

Karabük te yangın... Panik anları kamerada: Alevlerin arasında kalıyordu 5

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel açıklamıştı! O isim gözaltına alındıÖzgür Özel açıklamıştı! O isim gözaltına alındı
Sosyal medya paylaşımıyla gündem olmuştu! Askere böyle uğurlandıSosyal medya paylaşımıyla gündem olmuştu! Askere böyle uğurlandı

Anahtar Kelimeler:
Karabük orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yaşlı kadına çarptı: Ardından ise üstünden geçmeye çalıştı!

Yaşlı kadına çarptı: Ardından ise üstünden geçmeye çalıştı!

Beşiktaş golcüsünü buldu! Tammy Abraham ilk yarıdan hat-trick yaptı ve tarihe geçti!

Beşiktaş golcüsünü buldu! Tammy Abraham ilk yarıdan hat-trick yaptı ve tarihe geçti!

Ormanlık alanda cinayet! Arkadaşı tarafından öldürüldü

Ormanlık alanda cinayet! Arkadaşı tarafından öldürüldü

Annesini darbeden ağabeyini öldürmüştü! Cezası belli oldu

Annesini darbeden ağabeyini öldürmüştü! Cezası belli oldu

Yargıtay'dan çarpıcı 'şezlong' kararı! "Kıyılar halkındır"

Yargıtay'dan çarpıcı 'şezlong' kararı! "Kıyılar halkındır"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.