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Karabük’te yeşil seferberlik: 58 bin ağaç ve çiçek toprakla buluştu

Karabük Belediyesi, kent genelinde yeşil alanların artırılması ve mevcut parkların daha nitelikli hale getirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya’nın göreve gelmesinin ardından hız kazanan çalışmalar kapsamında 40 bin metrekare yeni peyzaj alanı oluşturulurken, 58 bin ağaç ve çiçek toprakla buluşturuldu.

Karabük’te yeşil seferberlik: 58 bin ağaç ve çiçek toprakla buluştu

Karabük Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında yeni yeşil alanlar oluşturulurken, mevcut park ve sosyal alanlarda da kapsamlı bakım, yenileme ve peyzaj çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında kent genelinde 40 bin metrekare yeni peyzaj alanı oluşturuldu. Karabük’ün farklı noktalarında 58 bin ağaç ve çiçek toprakla buluşturulurken, 39 park ve sosyal tesisin peyzajı yenilendi.

Refüjlerde ise toplam 19 bin metrekarelik alanda peyzaj düzenlemesi gerçekleştirildi.Kent genelindeki yeşil alanların bakımına yönelik çalışmalar kapsamında 152 bin metrekare alanda çim biçme çalışması yapıldı.

Çocukların ve ailelerin kullanımına yönelik çalışmalar da sürdürülürken, kent genelinde 13 tema park hizmete sunuldu.

Yeni yeşil alanların yanı sıra mevcut parkların yenilenmesine de ağırlık veren belediye ekipleri, bugüne kadar 127 parkta yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Park ve yeşil alanlarda düzenli olarak budama, ot ve çalı temizliği ile bakım çalışmalarının da devam ettiği bildirildi.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, çalışmaların kent yaşamına doğrudan katkı sağladığını belirterek, Karabük’ü daha yeşil ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Çetinkaya, "Karabük’ü daha yeşil, daha estetik ve vatandaşlarımızın nefes alabileceği bir şehir haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni alanlar oluştururken mevcut parklarımızı da yeniliyor, bakım ve düzenlemelerini gerçekleştiriyoruz." dedi.

Çocukların ve ailelerin kullanımına yönelik alanların artırılacağını ifade eden Çetinkaya, "Çocuklarımızın güvenle oynayabileceği, ailelerimizin huzurla vakit geçirebileceği alanları artırmak için çalışıyoruz. Karabük’ün yeşil dokusunu güçlendirmeye, şehrimizi daha yaşanabilir hale getirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Karabük Belediyesi tarafından kent genelinde yeşil alanların artırılması, parkların yenilenmesi ve şehir estetiğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Karabük’te yeşil seferberlik: 58 bin ağaç ve çiçek toprakla buluştu 1

Karabük’te yeşil seferberlik: 58 bin ağaç ve çiçek toprakla buluştu 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karabük
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