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Karabük’teki orman yangınında 40 ev küle döndü, 527 hane boşaltıldı! "Boşalttığımız evlere girenler var, yapmayın! Çok riskli"

Karabük’te hızla yayılmaya devam eden orman yangınında 40 ev yanarken, 527 hane tedbir amacıyla boşaltıldı. AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, yangına rağmen evlerine dönen vatandaşların bulunduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızdan rica ediyoruz, boşalttığımız evlere girmeyin. Bu çok riskli. İlk önce vatandaşlarımızın can sağlığı birimler için önemli" dedi.

Karabük’teki orman yangınında 40 ev küle döndü, 527 hane boşaltıldı! "Boşalttığımız evlere girenler var, yapmayın! Çok riskli"

Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünde başlayan ve Ovacık ilçesine sıçrayan orman yangınında 9 saat geride kaldı. Rüzgar nedeniyle etkisini artıran yangında şu ana kadar 40 ev yanarken, yaklaşık 250 hektar alan zarar gördü.

Karabük’teki orman yangınında 40 ev küle döndü, 527 hane boşaltıldı! "Boşalttığımız evlere girenler var, yapmayın! Çok riskli" 1

EKİPLERİN CANLA BAŞLA MÜCADELESİ SÜRÜYOR

20 kilometre çapında bir alanda yangın devam ederken, bölgeye çok sayıda ilden ekipler sevk edildi. Ekipler yangını söndürebilmek için canla başla çalışmalarına devam ediyor.

Karabük’teki orman yangınında 40 ev küle döndü, 527 hane boşaltıldı! "Boşalttığımız evlere girenler var, yapmayın! Çok riskli" 2

TOPLAM 527 HANE TEDBİR AMACIYLA BOŞALTILDI

Yangın nedeniyle tedbir amacıyla Çavuşlar köyünde 36, Kamış, Ortaca, Mehterler, Tandır, Davutlar ve Üçbaş köylerinde 451, Ovacık ilçesine bağlı Boyalı köyünde 40 olmak üzere toplam 527 hane tedbir amacıyla boşaltılırken, 862 kişinin de tahliye edildiği öğrenildi.

Karabük’teki orman yangınında 40 ev küle döndü, 527 hane boşaltıldı! "Boşalttığımız evlere girenler var, yapmayın! Çok riskli" 3

BOŞALTILAN EVLERE GİREN VATANDAŞLARA UYARI: " RİCA EDİYORUZ GİRMEYİN! BU ÇOK RİSKLİ"

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, yangına rağmen evlerine dönen vatandaşların bulunduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızdan rica ediyoruz, boşalttığımız evlere girmeyin. Bu çok riskli. İlk önce vatandaşlarımızın can sağlığı birimler için önemli" dedi.

(İHA)

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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yangın Karabük orman yangını
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