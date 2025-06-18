Karabük’te anız yangınında 1 dönüm tarım arazisi zarar gördü

Edinilen bilgiye göre, Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy köyünde tarlada anız yakıldığı sırada rüzgârın da etkisiyle alevler kısa sürede çevreye yayıldı. Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına hızlı müdahalede bulunarak alevlerin yayılmasını önledi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yetkililer, yaz aylarında artış gösteren anız yangınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı ve anız yakmanın hem çevreye hem de tarım arazilerine ciddi zararlar verdiğini hatırlattı.

(İHA)