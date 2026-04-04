Karabük’te Ju Jitsu Şampiyonası başladı

Karabük’te düzenlenen Türkiye Ju Jitsu Çocuklar Şampiyonası, 260 sporcunun katılımıyla başladı. Karabük’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyona, Yeni Mahalle Spor Salonu’nda başladı.

Karabük’te Ju Jitsu Şampiyonası başladı

Karabük’te düzenlenen Türkiye Ju Jitsu Çocuklar Şampiyonası, 260 sporcunun katılımıyla başladı.

Karabük’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyona, Yeni Mahalle Spor Salonu’nda başladı. Toplamda 18 ilden toplam 260 sporcunun katıldığı organizasyonun açılış seremonisi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından protokol konuşmaları gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Türkiye Muaythai & Ju Jitsu Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız ve As Başkan Hulusi Elmas katılımcılara hitap etti.

İl Müdürü Coşkun Güven konuşmasında, organizasyonun sporun birleştirici gücünü yansıttığını belirterek, farklı illerden gelen sporcuların azim ve disiplinle geleceğin şampiyonları olma yolunda önemli bir adım attığını ifade etti.

Karabük’ün böyle önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Güven, sporun çocukların fiziksel gelişiminin yanı sıra sosyal ve ahlaki gelişimlerine de katkı sağladığını vurguladı. Ayrıca 3 Nisan Karabük’ün il oluş yıl dönümünü de kutladı.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen geçit töreni renkli görüntülere sahne oldu. Törenin ardından müsabakalara geçilirken minik sporcular minderde kıyasıya mücadele etmeye başladı.

Üç gün sürecek şampiyona boyunca farklı kategorilerde yapılacak karşılaşmalarla Türkiye’nin en yetenekli genç sporcuları belirlenecek.

Karabük’te Ju Jitsu Şampiyonası başladı 1

Karabük’te Ju Jitsu Şampiyonası başladı 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sıcaklıklar sert düşecek! Meteoroloji'den il il uyarıSıcaklıklar sert düşecek! Meteoroloji'den il il uyarı
Nefesler tutuldu! 54 yıl sonra uzayda tarihi anlarNefesler tutuldu! 54 yıl sonra uzayda tarihi anlar

En Çok Okunan Haberler
Otoparkta minibüsü park ettikten sonra tabancayla vurularak öldürüldü

Otoparkta minibüsü park ettikten sonra tabancayla vurularak öldürüldü

"Benzeri görülmemiş olacak" demişti! Trump tarih vererek duyurdu

"Benzeri görülmemiş olacak" demişti! Trump tarih vererek duyurdu

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Bunu beklemiyordu: Kedisiyle pozlarına tepki yağdı

Bunu beklemiyordu: Kedisiyle pozlarına tepki yağdı

Akaryakıta yeni zam beklentisi

Akaryakıta yeni zam beklentisi

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

