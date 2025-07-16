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Karabük’te sağlık yöneticilerinin sözleşmeleri yenilendi

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde yürütülen sözleşme yenileme süreci kapsamında ilgili yönetici kadrolarda görevlerini sürdürecek isimler belli oldu.Bu kapsamda: Destek Hizmetleri Başkanı Yüksel Korkut, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Hakkı Yıldız, Safranbolu Devlet Hastanesi Başhekimi Op.

Karabük’te sağlık yöneticilerinin sözleşmeleri yenilendi
Çiğdem Sevinç

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde yürütülen sözleşme yenileme süreci kapsamında ilgili yönetici kadrolarda görevlerini sürdürecek isimler belli oldu.
Bu kapsamda: Destek Hizmetleri Başkanı Yüksel Korkut, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Hakkı Yıldız, Safranbolu Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. R. Erkan Andaç, Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Taylan Çebi, Eflani İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Şeyma Sepetci, yenilenen sözleşmeleriyle görevlerine devam edecek.

Karabük İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Kara, sözleşmeleri yenilenen yöneticileri tebrik ederek, "Kurumlarımızın hizmet kapasitesini artıran, ekip ruhuna değer veren ve vatandaş memnuniyetini önceleyen tüm yöneticilerimize başarılar diliyor; birlikte sağlıkta daha güçlü bir Karabük için çalışmayı sürdüreceğimize olan inancımı ifade ediyorum." dedi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sürdürülebilir hizmet kalitesini hedefleyen anlayış doğrultusunda, koordinasyon ve liyakati temel alan yönetim yaklaşımını güçlendirerek sürdürüldüğü bildirdi.

(İHA)

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