HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı

Karabük’te jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkezde 2 ayrı faaliyet gerçekleştirildi.

Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 7 şüpheli yakalandı

Karabük’te jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkezde 2 ayrı faaliyet gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında 7 şüphelinin ikametlerinde, üzerlerinde ve bulundukları araçlarda yapılan aramalarda 2,87 gram metamfetamin, 8,27 gram amfetamin hammaddesi, 44 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 200 adet sentetik ecza, 7,65 milimetre çapında tabanca, tabancaya ait 1 şarjör, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 39 bin 100 lira nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenlendiŞanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenlendi
Aydın’da ‘Çember’ operasyonuAydın’da ‘Çember’ operasyonu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Karabük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

İmza için İstanbul'a gelmişti! G.Saray'da transfer krizi: Taraftar çıldırdı

İmza için İstanbul'a gelmişti! G.Saray'da transfer krizi: Taraftar çıldırdı

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.