Karacabey'de feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Karacabey'den Mustafakemalpaşa istikametine seyir halinde olan 16 SK 645 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkmak isteyen bir kamyona çarptı. Şiddetli çarpışma sonucu otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan üç kişi olay yerinde hayatını keybetti.
Kazada hayatını kaybedenlerin, Şükrü Kahyaoğlu (52), eşi Fatma Kahyaoğlu (45) ve 19 yaşındaki oğulları Süleyman Kahyaoğlu olduğu öğrenildi. 3 yaşındaki Alaattin Kahyaoğlu kazadan yaralı olarak kurtuldu.
Acı olayda yaşamını yitiren Şükrü Kahyaoğlu'nun bölge trafik ekiplerinde görevli bir polis memuru olduğu bilgisine ulaşıldı.
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