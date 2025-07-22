Karacabey'de feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Karacabey'den Mustafakemalpaşa istikametine seyir halinde olan 16 SK 645 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkmak isteyen bir kamyona çarptı. Şiddetli çarpışma sonucu otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan üç kişi olay yerinde hayatını keybetti.

AYNI AİLEDEN ÜÇ KİŞİ ÖLDÜ, 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALI KURTULDU

Kazada hayatını kaybedenlerin, Şükrü Kahyaoğlu (52), eşi Fatma Kahyaoğlu (45) ve 19 yaşındaki oğulları Süleyman Kahyaoğlu olduğu öğrenildi. 3 yaşındaki Alaattin Kahyaoğlu kazadan yaralı olarak kurtuldu.

HAYATINI KAYBEDEN KİŞİNİN POLİS MEMURU OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Acı olayda yaşamını yitiren Şükrü Kahyaoğlu'nun bölge trafik ekiplerinde görevli bir polis memuru olduğu bilgisine ulaşıldı.Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır