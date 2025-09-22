Karacasu Belediyesi'nden ‘soğuk hava deposu' duyurusu

Karacasu'nun yaylalarında yetişen, sulu ve lezzetli olmasıyla semt pazarlarında da en çok tercih edilen elmada 2025-26 sezon hareketliliği başladı. Her yıl binlerce ton elmanın üretildiği Karacasu'da hasadın yanı sıra toplanan ürünlerin depolama telaşı da başlarken, Karacasu Belediyesi yaptığı açıklama ile soğuk hava tesislerinin hizmet vermeye başladığını duyurdu. Her yıl doluluk oranı yüzde yüze yaklaşan Karacasu Belediyesi Soğuk Hava Tesisleri'nde hazırlıklar tamamlanırken, üreticiler de belediyeye ait tesislerden faydalanabilecek.

Konu ile ilgili Karacasu Belediyesi'nden yapılan duyuruda "2025-2026 elma sezonu başladı. Belediyemize ait soğuk hava elma deposu üreticilerimizin hizmetine açılmıştır. Üreticilerimize bereketli bir sezon dileriz" ifadeleri yer aldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır