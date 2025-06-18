Karacasu Yazır Mahallesi’nde su sorunu çözüldü

Aydın’ın Karacasu ilçesi Yazır Mahallesi’nde gerçekleştirilen 5 su kaynağından olumlu sonuç alınırken, mahallenin su ihtiyacı büyük ölçüde karşılandı.

Aydın’ın Karacasu ilçesine bağlı Yazır Mahallesi’nde yaşanan su ihtiyacına kalıcı çözüm sağlandı. Mahallede Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri tarafından gerçekleştirilen 5 ayrı su kaynağı çalışmasının tamamı olumlu sonuç verdi. Yeni kaynaklarla birlikte Yazır Mahallesi’nin su ihtiyacı büyük ölçüde karşılanırken, Yazır Mahallesi sakinleri, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısının büyük ölçüde sona erdiğini ifade ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

Konu ile ilgili Karacasu Belediyesi’nden yapılan açıklamada "Yazır Mahallemize 5 yeni su kaynağı kazandırıldı. Yazır Mahallemizde ASKİ ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen 5 adet su kaynağı çalışmasının tamamından olumlu sonuç alınmış, mahallemizin su ihtiyacı büyük ölçüde karşılanmıştır. Bu önemli hizmet dolayısıyla başta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na ve sahada özveriyle görev yapan Karacasu ASKİ ekiplerine teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

(İHA)