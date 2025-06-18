HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Karacasu Yazır Mahallesi’nde su sorunu çözüldü

Aydın’ın Karacasu ilçesi Yazır Mahallesi’nde gerçekleştirilen 5 su kaynağından olumlu sonuç alınırken, mahallenin su ihtiyacı büyük ölçüde karşılandı.Aydın’ın Karacasu ilçesine bağlı Yazır Mahallesi’nde yaşanan su ihtiyacına kalıcı çözüm sağlandı.

Karacasu Yazır Mahallesi’nde su sorunu çözüldü
Çiğdem Sevinç

Aydın’ın Karacasu ilçesi Yazır Mahallesi’nde gerçekleştirilen 5 su kaynağından olumlu sonuç alınırken, mahallenin su ihtiyacı büyük ölçüde karşılandı.

Aydın’ın Karacasu ilçesine bağlı Yazır Mahallesi’nde yaşanan su ihtiyacına kalıcı çözüm sağlandı. Mahallede Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri tarafından gerçekleştirilen 5 ayrı su kaynağı çalışmasının tamamı olumlu sonuç verdi. Yeni kaynaklarla birlikte Yazır Mahallesi’nin su ihtiyacı büyük ölçüde karşılanırken, Yazır Mahallesi sakinleri, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısının büyük ölçüde sona erdiğini ifade ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

Karacasu Yazır Mahallesi’nde su sorunu çözüldü

Konu ile ilgili Karacasu Belediyesi’nden yapılan açıklamada "Yazır Mahallemize 5 yeni su kaynağı kazandırıldı. Yazır Mahallemizde ASKİ ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen 5 adet su kaynağı çalışmasının tamamından olumlu sonuç alınmış, mahallemizin su ihtiyacı büyük ölçüde karşılanmıştır. Bu önemli hizmet dolayısıyla başta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na ve sahada özveriyle görev yapan Karacasu ASKİ ekiplerine teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilmişti! Besim Dutlulu'nun evlilik yıl dönümü paylaşımına yorum yağdıFerdi Zeyrek'in vefatının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilmişti! Besim Dutlulu'nun evlilik yıl dönümü paylaşımına yorum yağdı
Sakarya merkezli "bungalov dolandırıcılığı" operasyonu! 50 şüpheli yakalandıSakarya merkezli "bungalov dolandırıcılığı" operasyonu! 50 şüpheli yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret için '29 bin 850 TL' çıkışı! En düşük emekli maaşı da...

Asgari ücret için '29 bin 850 TL' çıkışı! En düşük emekli maaşı da...

Bodrum'a giden turist hesabı görünce şoke oldu! "Fişlerinizi mutlaka kontrol edin"

Bodrum'a giden turist hesabı görünce şoke oldu! "Fişlerinizi mutlaka kontrol edin"

Hamaney'in sığınak bölgesi vuruldu! 2 uçak ülkeden ayrıldı

Hamaney'in sığınak bölgesi vuruldu! 2 uçak ülkeden ayrıldı

Sağlık raporlarında yeni dönem! Detaylar netleşti

Sağlık raporlarında yeni dönem! Detaylar netleşti

Marmaris ve Fethiye’deki skandal görüntüler sonrası Bakan Yerlikaya’dan açıklama! 3 kritik isim görevlendirildi

Marmaris ve Fethiye’deki skandal görüntüler sonrası Bakan Yerlikaya’dan açıklama! 3 kritik isim görevlendirildi

SMA olayında bir intihar daha: Video çekip veda etti!

SMA olayında bir intihar daha: Video çekip veda etti!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.