Karadeniz açıklarında gemide patlama! Dumanlar gökyüzünü kapladı: Açıklama geldi

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de bir gemide patlama meydana geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamada geminin Rusya'ya gitmekte olduğunu ve boş olduğu aktarıldı.

"25 PERSONELİN DURUMU İYİ"

Yapılan açıklamada şu ifadelere ver verildi:

"Rusya’nın Novoroski limanına seyreden boş KAIROS tankeri, kıyılarımızdan 28 mil açıkta, dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı alınmış olup gemideki 25 personelin durumu iyidir, denizcilerin tahliyesi için bölgeye kurtarma unsurlarımız sevk edilmiş, süreç takip edilmektedir."

KOCAELİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Kocaeli Valiliği de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kandıra Kefken açıklarında yabancı menşeili bir gemide sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın meydana gelmiştir. Olay yerine; Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve ambulans ekipleri yönlendirilmiş olup, gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Geçmiş olsun dileklerimizle, kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri yer aldı.