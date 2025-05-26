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Karadeniz'de rahatsızlanan gemi personeli hastaneye ulaştırıldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi açıklarında fenalaşan gemi personeli Sahil Güvenlik ile sağlık ekipleri tarafından gemiden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Karadeniz'de rahatsızlanan gemi personeli hastaneye ulaştırıldı

Tuzla Limanı'ndan Gürcistan'daki Kulevi Limanı'na 21 Mayıs'ta hareket eden Malta bandıralı SAMU isimli petrol tankerinde görevli Gürcistan uyruklu Jumberi Dolidze (38) Kastamonu'nun İnebolu açıklarında rahatsızlandı.

Gemiden yapılan ihbarın ardından İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 Acil Servis ekibi harekete geçti.

Ekipler, gemiye ulaşarak hastaya ilk müdahaleyi yaptı.

Hasta ilk müdahalenin ardından İnebolu Limanı'nda bekleyen ambulansla İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jumberi Dolidze'nin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu İnebolu Karadeniz gemi
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