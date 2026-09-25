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Karadeniz'deki deprem sonrası uyardı: "Asıl risk bu değil"

Karadeniz'de sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardında nProf. Dr. Osman Bektaş'tan önemli bir değerlendirme geldi. Depremin ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Prof. Dr. Osman Bektaş özellikle sahil yamaçlarına dikkat çekerek önemli bir uyarıda bulundu. Bektaş, asıl riskin yalnızca deprem olmadığını belirterek risk faktörünü artıran etkenleri yazdı.

Karadeniz'deki deprem sonrası uyardı: "Asıl risk bu değil"
Devrim Karadağ

Doğu Karadeniz’de bu sabah bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 05.42'de merkez üssü Doğu Karadeniz açıkları olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 8,27 kilometre olarak ölçüldü.

SOSYAL MEDYADAN UYARDI

Depremin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından mesaj paylaşarak önemli bir uyarıda bulundu.

Karadeniz deki deprem sonrası uyardı: "Asıl risk bu değil" 1

“ORDU FAYI İLE İLİŞKİLİ OLABİLİR”

Prof. Dr. Bektaş, "Doğu Karadeniz’de M4 depremi: Sahil yamaçlarına dikkat" başlığıyla paylaştığı mesajında depremin TPAO araştırmalarında belirlenen Ordu Fayı olarak adlandırılan yapıyla ilişkili olabileceğini belirtti.

Karadeniz deki deprem sonrası uyardı: "Asıl risk bu değil" 2

"ASIL RİSK YALNIZCA DEPREM DEĞİL"

Bektaş, buradaki asıl riskin yalnızca deprem olmadığını belirterek "Deprem+yağış+dik sahil yamaçları = heyelan riski. Bu nedenle Doğu Karadeniz’de özellikle yamaçlardaki yerleşim alanları ve heyelan sahaları deprem ve yağış birlikte değerlendirilerek izlenmelidir." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı doğu karadeniz
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