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Destici'den 'Muhsin Yazıcıoğlu' açıklaması: "Soruşturma sonucunda tüm şüpheler giderilecek"

BBP lideri Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmayla ilgili açıklamada bulundu. Destici, "Soruşturma sonucunda, yıllardır kamuoyunun vicdanında karşılık bulan tüm şüpheler giderilecek, karanlıkta kalan hususlar aydınlatılacak ve gerçekler bütün açıklığıyla ortaya çıkarılacak." ifadelerini kullandı.

Destici'den 'Muhsin Yazıcıoğlu' açıklaması: "Soruşturma sonucunda tüm şüpheler giderilecek"

Destici, sosyal medya hesabından Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili açıklamada bulundu.

Destici den Muhsin Yazıcıoğlu açıklaması: "Soruşturma sonucunda tüm şüpheler giderilecek" 1

Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının şehadet sürecinin aydınlatılması noktasında ortaya koyduğu kararlılık ve hassasiyet dolayısıyla Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bu konuda çalışan görevlilere şükranlarını sunan Destici, şunları kaydetti:

"İnanıyoruz ki Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından büyük bir titizlikle yürütülen soruşturma sonucunda, yıllardır kamuoyunun vicdanında karşılık bulan tüm şüpheler giderilecek, karanlıkta kalan hususlar aydınlatılacak ve gerçekler bütün açıklığıyla ortaya çıkarılacak, kastı ve kusuru olanlar hukuk önünde hesabını verecektir. Şehitlerimizin aziz hatırasına ve milletimizin adalet beklentisine karşı en büyük sorumluluğumuz, bu sürecin sonuna kadar takipçisi olmaktır."

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Kaynak: AA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Muhsin Yazıcıoğlu Mustafa Destici bbp
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