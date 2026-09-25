Tekirdağ’da Saman balyaları devrildi, 57 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde Malkara ilçesinde bulunan Balabandere Dereboyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yenice ve Dereköy mahalleleri arasındaki tarım arazisinde hazırlanan saman balyaları, iş makinesiyle tira yüklenmeye başlandı.

Yükleme sırasında üst üste bulunan saman balyalarının bir bölümü henüz belirlenemeyen sebeple devrildi. Bu sırada balyaların yakınında bulunan Mustafa Ezerel, yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki balyaların altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla balyaların altından çıkarılan Ezerel’e sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Ağır yaralı olarak Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ezerel, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ezerel’in cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır