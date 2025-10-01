HABER

Karadeniz'e net uyarı: Alarm verip o kodu hatırlattılar! 4 şehir risk altında

Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon'da gece yarısından itibaren gök gürültülü kuvvetli sağanak etkisi altına girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Çiğdem Sevinç

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Bitlis çevreleri, Çorum'un kuzey kesimleri, Erzurum ve Ağrı'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK

Gece yarısından itibaren yağışların, Trabzon'un doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon için 'sarı' alarm vererek sel ve taşkınlara karşı uyarıda bulundu.

