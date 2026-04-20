Karadeniz Ereğli’de sahte para operasyonu

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde sahte para ile alışveriş yaptığı tespit edilen şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan ilçeye gelen İ.A.’nın sosyete pazarında, bir markette ve bir benzin istasyonunda sahte parayla alışveriş yaptığı iddia edildi. Durumdan şüphelenen bir esnafın ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışma ve fiziki takip sonucu şüpheli, aracı içerisinde yakalandı. Araçta yapılan aramada yüklü miktarda sahte para ele geçirildi. Şahsın özellikle pazar yeri esnafı ve petrol istasyonlarını hedef alarak dolandırıcılık yaptığı öğrenildi.
Gözaltına alınan İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Karadeniz Ereğli’de sahte para operasyonu 1

Karadeniz Ereğli’de sahte para operasyonu 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Kahramanmaraş'taki saldırı sonrası görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'nün öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı! "Yakıyorsun, bir daha görsemmmm"

Açıklamayı Trump yaptı: ABD, İran gemisini vurdu

Trabzonspor'a son dakika şoku! Fırtına fırsat tepti

Elenen isim belli oldu! Seyirci ikiye bölündü

SGK'lı anneye 123 bin TL, memur anneye 247 bin TL!

Dışarıda yemek daha da zorlaşacak! %20 zam kapıda

