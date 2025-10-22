HABER

Karadeniz'in biyolojik hazinesi! Korunması için 4 ülke arasında işbirliğine gidildi

Dünyada nesli tükenme tehlikesindeki türler arasında yer alan ve "Karadeniz'in biyolojik hazinesi" olarak değerlendirilen mersin balığının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla 4 ülke arasında işbirliği yapıldı.

Avrupa Birliğince (AB) desteklenen ve Sinop Üniversitesi öncülüğünde yürütülen Interreg NEXT Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı çerçevesinde hayata geçirilen "Mersin Balıkları Sürdürülebilirliği İçin Karadeniz Girişimi Projesi" başladı.

Türkiye, Bulgaristan, Ukrayna ve Romanya tarafından eş zamanlı uygulanacak projeyle uydu telemetrisi (uzaktan izleme sistemi), akustik ve genetik işaretleme gibi ileri teknolojiler kullanılarak mersin balıklarının göç yolları ve davranışları takip edilecek.

Ayrıca mobil izleme istasyonları aracılığıyla elde edilecek veriler, araştırmacılar, politika yapıcılar ve doğa korumacılarla paylaşılacak.

Proje çerçevesinde düzenlenecek atölyeler, seminerler ve farkındalık kampanyaları ile balıkçılardan yerel halka kadar tüm paydaşlara mersin balığının korunması ve kollanması yönünde bilgi aktarılacak.

Projenin Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Levent Bat, mersin balığı konusunda bugüne kadar bazı çalışmalar yapıldığını ancak ellerinde bilimsel yönden yeteri kadar veri bulunmadığını söyledi.

Gerekli verilerin elde edilmesi ve balığın güvenli şekilde yaşam sürmesini sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle uluslararası işbirliğine gittiklerini anlatan Bat, şu bilgileri paylaştı:

"Amacımız, ilk etapta mersin balıklarının bulundukları yerlerin nereler olduğu, nasıl beslendiklerini tespit etmek. 30 ay sürecek projenin sonunda da ilgili kurumlara her ülke bilgi verecek. Dolayısıyla bu balıkların nasıl korunması gerektiğine yönelik önlemlerin alınmasını sağlayacağız. Yine ayrıca çalışmayla markalama yapacağımız mersin balıklarının göç yolculuklarını ve popülasyonlarını da yakından takip edeceğiz."

balık Sinop Üniversitesi
