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Karalar, Adana'da yargılanmak için harekete geçti: "Benim burada ne işim var?"

Tutuklandıktan sonra İstanbul Silivri Cezaevine getirilen Zeydan Karalar'ın kendisiyle ilgili yargı sürecinin yaşadığı kentte yürütülmesi için başvuruda bulunduğu öğrenildi. Karalar'ı cezaevinde ziyaret eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Karalar'ın "Benim burada ne işim var?" diye sorduğunu aktardı.

Karalar, Adana'da yargılanmak için harekete geçti: "Benim burada ne işim var?"
Melih Kadir Yılmaz

Tutuklandıktan sonra Silivri Cezaevine getirilen Zeydan Karalar'ın kendisiyle ilgili yargı sürecinin yaşadığı kentte yürütülmesi için başvuruda bulunduğu belirtildi.

Karalar, Adana da yargılanmak için harekete geçti: "Benim burada ne işim var?" 1

KARALAR: "BENİM BURADA NE İŞİM VAR?"

Karalar'ı cezaevinde ziyaret eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. Seçer, Karalar'ın "Benim burada ne işim var?" diye konuştuğunu aktardı.

Seçer açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Arkadaşlarımızın talebi bir an önce iddianamelerin hazırlanması ve mahkemelerde yargılanmak istiyorlar. Görülecekler ki birçok arkadaşımızın dosyasını da biliyoruz. Gerçekten boş iddialar. Hukuk işlerse, bağımsız mahkemelerde bu dosyalar karara bağlanırsa tahliye olacaklarını düşünüyoruz.

Karalar, Adana da yargılanmak için harekete geçti: "Benim burada ne işim var?" 2

"İBB DOSYASIYLA ALAKASI YOK ASLINDA"

Zeydan Başkan'ın şöyle özel bir durumu var. İsnat edilen suç 2016'ya gidiyor. İBB dosyasıyla alakası yok aslında. İBB dosyasında isnat edilen bir örgütten bahsediliyor. O tarihlerde bahsedildiği gibi bir 'örgüt' yok zaten.

Detaylı da anlattı bu ziyaretimde. Kendisine isnat edilen suç birikmiş bir borca karşılık erken ödeme için para talep edildiği yönünde. Dökümünü de çıkardı. Çok düzenli ödemeler var. Niçin böyle bir şey yapılıyor? Çok tutarsız iddialar var. Zeydan Başkan ayrıca 'Ben Adanalıyım. Adana'da yargı karşısına çıkarsın. Adana'da tutuklu bekleyeyim' diyor. 'Benim Silivri'de ne işim var' diyor. Zeydan Başkan'ın özellikle talebi bu.

"BİZİMLE REKABETİN SANDIKTA OLMASI GEREKTİĞİNİBİLMESİ LAZIM İKTİDARIN"

Zaten başvuruda bulunmuş. Umarım yakın zamanda hem iddianameler hem de Zeydan Başkan'ın bu özel talebi konusunda bir mesafe alınır. Bizimle rekabetin sandıkta olması gerektiğini bilmesi lazım iktidarın. Bizi hizaya getirme, parmak sallama gibi bir hesapları varsa büyük bir kötülük olur diye düşünüyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Zeydan Karalar Vahap Seçer
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