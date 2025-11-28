HABER

Karaman’da 148 adet tarihi sikke ele geçirildi: 10 tutuklama

Karaman’da jandarmanın yaptığı uygulamalarda 148 adet tarihi sikke ile uyuşturucu madde ele geçirilirken, aranan 10 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatlarıyla İl Jandarma Komutanlığı’nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 20-27 Kasım tarihlerinde JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 15 bin 685 kişi sorgulanırken, 35’inin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Yakalanan 35 kişiden 10’u tutuklandı. Denetimlerde ayrıca 142 gram kenevir, 79 gram esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca, 148 adet tarihi sikke ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.
Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti.

Kaynak: İHA

